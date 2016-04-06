Ростовчане получили приборы учета тепла по требованию прокурора

"На данный момент часть жилых помещений оснастили приборами. В остальных домах работы по установке завершатся до августа текущего года", - сказано в сообщении.
Ранее надзорное ведомство выяснило, что строительная компания "Кубанская марка" в нарушение законодательства не установила в нескольких домах необходимые приборы. После этого районная прокуратура потребовала от главы компании устранить нарушения.
Уточняется, что на конец марта организация смонтировала свыше 350 приборов у 180 собственников.