Шестерых членов банды похитителей оружия осудили на Дону

"Суд установил, что группировка была создана три года назад в Ростове. В течение года фигуранты совершили 20 хищений на общую сумму свыше двух миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Уточняется, что осужденные пробирались в домовладения, где воровали деньги и украшения, после чего сбывали ценные вещи в ломбард. Полученные деньги они распределяли соразмерно степени участия каждого. Для своей деятельности фигуранты купили две машины, а переговоры вели в гостиничных номерах.
Самый маленький срок составил 2 года и 8 месяцев заключения.