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Шестерых членов банды похитителей оружия осудили на Дону

6 апреля 2016, 15:09
В Ростовской области суд приговорил к срокам до 7 лет и 2 месяцев заключения шестерых членов организованной банды, которых признали виновными в серии краж вещей и оружия, сообщает в среду областная прокуратура.

"Суд установил, что группировка была создана три года назад в Ростове. В течение года фигуранты совершили 20 хищений на общую сумму свыше двух миллионов рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что осужденные пробирались в домовладения, где воровали деньги и украшения, после чего сбывали ценные вещи в ломбард. Полученные деньги они распределяли соразмерно степени участия каждого. Для своей деятельности фигуранты купили две машины, а переговоры вели в гостиничных номерах.

Самый маленький срок составил 2 года и 8 месяцев заключения.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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