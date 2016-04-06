Шестерых членов банды похитителей оружия осудили на Дону

Уточняется, что осужденные пробирались в домовладения, где воровали деньги и украшения, после чего сбывали ценные вещи в ломбард. Полученные деньги они распределяли соразмерно степени участия каждого. Для своей деятельности фигуранты купили две машины, а переговоры вели в гостиничных номерах.