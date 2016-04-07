Часть Ростова на день осталась без электричества

В четверг до 17.00 мск без света остались домовладения по улицам Первая Пролетарская, Нижненольная, Искусственная, Червонная, Листопадова, Казахская, Раевского,Турксибская, Бабаева, Возрождения, Правды, Маркова, Пестеля, Муравьева, 12 февраля, Самойловская, Коровкина, Белгородская, Булавина, Второй и Третий переулок, Волгоградская, Полевая, Маркова, Владикавказская, Красногвардейская, Гайдара, а также по переулкам Псковский, Марсовый, Трудовой и Сызранский.