«Лукойл-ТТК» потребует от жены экс-губернатора почти 130 тыс рублей

В документах арбитража зафиксировано исковое заявление к Зое Акимовне Чуб. Компания требует выплатить около 130 тысяч рублей. Суть претензий компании к ответчику пока неизвестна.
Отметим, компания "Лукойл-ТТК" была сформирована в 2009 году в качестве "дочки" предприятия ПАО "Лукойл".
Согласно информации СМИ, Зоя Чуб – совладелица группы компаний "Донская Лоза", специализирующейся на общественном питании, а также компании "Шанс", оказывающей парикмахерские услуги.
Владимир Чуб являлся губернатором региона в течение двух сроков с 1991 по 2010 год. Женат на Зое Акимовне Чуб.