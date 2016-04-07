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«Лукойл-ТТК» потребует от жены экс-губернатора почти 130 тыс рублей

7 апреля 2016, 07:44
Фирма «Лукойл-ТТК» обратилась в арбитраж с иском к супруге бывшего главы региона Зое Чуб, свидетельствует база данных суда.

В документах арбитража зафиксировано исковое заявление к Зое Акимовне Чуб. Компания требует выплатить около 130 тысяч рублей. Суть претензий компании к ответчику пока неизвестна.

Отметим, компания "Лукойл-ТТК" была сформирована в 2009 году в качестве "дочки" предприятия ПАО "Лукойл".

Согласно информации СМИ, Зоя Чуб – совладелица группы компаний "Донская Лоза", специализирующейся на общественном питании, а также компании "Шанс", оказывающей парикмахерские услуги.

Владимир Чуб являлся губернатором региона в течение двух сроков с 1991 по 2010 год. Женат на Зое Акимовне Чуб.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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