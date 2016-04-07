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Международный пассажиропоток аэропорта Ростова упал на треть

7 апреля 2016, 14:04
По данным за первый квартал 2016 года, объем пассажиропотока на международных рейсах в аэропорту Ростова уменьшился на 28,9 % в сравнении с таким же промежутком прошлого года, и составил 60 тысяч человек, сообщает сайт аэропорта.

Напомним, что ранее по различным причинам были запрещены полеты в Турцию и Египет. 

В тоже время в два раза вырос поток туристов на Гоа (Индия), и почти в девять раз – в Таиланд, на известные курорты Бангкок и Пхукет. Также ростовчане почти вдвое чаще стали летать в страны ближнего зарубежья – Таджикистан и Армению. По-прежнему востребованными направлениями для полетов остаются Прага и Стамбул.

На российских рейсах поток пассажиров в этом году вырос на 5,6% в сравнении с первым кварталом 2015 года. За первые три месяца 2016 г. на рейсах внутри страны было перевезено 338 тысяч пассажиров. Растет количество полетов в столицу – в Москву улетело на 8,7% больше человек, чем за аналогичный период 2015 года. Еще одним востребованным направлением для полетов является Санкт-Петербург.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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