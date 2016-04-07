Ростовчанка пыталась вывезти из страны библиотечную книгу 1898 года

Пономаренко объяснила, что подобные печатные издания, которым уже больше ста лет, перевозить за границу можно, только получив разрешение специалистов минкультуры, более того, они подлежат обязательному декларированию. Женщина же, по всей видимости, решила, что сможет беспрепятственно вылететь с книгой 1898 года на родину мужа — в Иорданию, в дальнейшем она собиралась вернуть книгу назад, добавила Пономаренко.
"Речь идёт об издании, озаглавленном "Руководство къ живописи масляными красками съ прибавленiемъ небольшаго трактата о реставрированiи картинъ. Cочиненiе Гупиля, профессора рисованiя, ученика Ораса Верне". Эксперт установил, что книга является культурной ценностью, так как она увидела свет больше ста лет назад", - сообщила Пономаренко, уточнив, что дальнейшую судьбу издания решит суд.
Также она отметила, что на титульном листе книги можно увидеть штамп «Ростовской государственной библиотеки имени Карла Маркса».