Ростовчанка пыталась вывезти из страны библиотечную книгу 1898 года

Пономаренко объяснила, что подобные печатные издания, которым уже больше ста лет, перевозить за границу можно, только получив разрешение специалистов минкультуры, более того, они подлежат обязательному декларированию. Женщина же, по всей видимости, решила, что сможет беспрепятственно вылететь с книгой 1898 года на родину мужа — в Иорданию, в дальнейшем она собиралась вернуть книгу назад, добавила Пономаренко.

