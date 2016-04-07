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Жительница Дона до смерти избила инвалида за просьбы о помощи

7 апреля 2016, 14:31
В Ростовской области арестовали жительницу Константиновска, которую подозревают в избиении до смерти инвалида за просьбы о помощи, сообщает в четверг областное управление СКР.

"По данным следствия, в среду 55-летняя фигурантка приехала в гости к сестре, которая ухаживала за 50-летней женщиной-инвалидом. Подозреваемая избила последнюю ногами и руками. От полученных травм потерпевшая скончалась", - сказано в сообщении.

На допросе фигурантка рассказала, что применила физическую силу после нескольких просьб больной о помощи по бытовым вопросам.

Уточняется, что арестованная ранее состояла на учете у психиатра. В отношении нее завели уголовное дело, ей грозит 15 лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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