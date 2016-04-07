Жительница Дона до смерти избила инвалида за просьбы о помощи

"По данным следствия, в среду 55-летняя фигурантка приехала в гости к сестре, которая ухаживала за 50-летней женщиной-инвалидом. Подозреваемая избила последнюю ногами и руками. От полученных травм потерпевшая скончалась", - сказано в сообщении.