Жительница Дона до смерти избила инвалида за просьбы о помощи

"По данным следствия, в среду 55-летняя фигурантка приехала в гости к сестре, которая ухаживала за 50-летней женщиной-инвалидом. Подозреваемая избила последнюю ногами и руками. От полученных травм потерпевшая скончалась", - сказано в сообщении.
На допросе фигурантка рассказала, что применила физическую силу после нескольких просьб больной о помощи по бытовым вопросам.
Уточняется, что арестованная ранее состояла на учете у психиатра. В отношении нее завели уголовное дело, ей грозит 15 лет лишения свободы.