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На Дону у наркокурьера изъяли свыше тысячи доз наркотиков

8 апреля 2016, 08:14
В Ростовской области задержали жителя Азова, в домовладении которого нашли более тысячи доз наркотиков, информирует в пятницу управление ФСКН по области.

"По данным наркополиции, 34-летний фигурант покупал крупные партии синтетических наркотиков, после распределял их по дозам, продавал знакомым и делал закладки возле жилых домов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что подозреваемого задержали во время проверочной закупки. В его домовладении обнаружили более 110 граммов наркотиков. Задержанный менял съемные квартиры для конспирации, был безработным. Ранее он был пять раз судим, в том числе за кражи и грабеж.

По факту покушения на сбыт наркотиков завели уголовное дело.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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