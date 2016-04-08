На Дону у наркокурьера изъяли свыше тысячи доз наркотиков

Уточняется, что подозреваемого задержали во время проверочной закупки. В его домовладении обнаружили более 110 граммов наркотиков. Задержанный менял съемные квартиры для конспирации, был безработным. Ранее он был пять раз судим, в том числе за кражи и грабеж.