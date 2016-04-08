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Ростовчане просят отложить введение платных парковок

8 апреля 2016, 06:08
Жители донской столицы попросили отложить введение платных парковок, пока не будет придумана альтернатива, петиция с таким предложением появилась на сайте горадминистрации в разделе "Активный ростовчанин".

"Нет многоуровневых парковок в центре города, существующий в Ростове общественный транспорт не является комфортным средством передвижения. Платные парковки не помогут разгрузить центр города, необходимо наладить работу ГАИ, чтобы граждане не ставили машины вторым рядом", - говорится в петиции.

Также в документе указано, что в городе нет эвакуаторов, которые могли бы забирать машины, припаркованные с нарушениями. Автор предложил ввести льготы для одной машины в многодетной семье.

Чтобы на петицию отреагировали власти, нужно набрать пять тысяч голосов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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