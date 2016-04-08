Ростовчане просят отложить введение платных парковок

"Нет многоуровневых парковок в центре города, существующий в Ростове общественный транспорт не является комфортным средством передвижения. Платные парковки не помогут разгрузить центр города, необходимо наладить работу ГАИ, чтобы граждане не ставили машины вторым рядом", - говорится в петиции.
Также в документе указано, что в городе нет эвакуаторов, которые могли бы забирать машины, припаркованные с нарушениями. Автор предложил ввести льготы для одной машины в многодетной семье.
Чтобы на петицию отреагировали власти, нужно набрать пять тысяч голосов.