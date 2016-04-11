rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На содержание ростовской набережной потратят 17,3 млн руб

11 апреля 2016, 13:45
Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова объявило аукцион на содержание ростовской набережной в текущем году, планируется потратить на эти цели более 17,3 миллиона рублей, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

"Работы будут проводиться с мая по декабрь текущего года. В список обязательных работ входит более 120 пунктов", - сказано в документах к аукциону.

Уточняется, что исполнителя обяжут на постоянной основе убирать территорию, сажать и следить за цветами, подстригать газоны, красить скамейки и детские площадки. С наступлением зимы он должен будет убирать снег.

К примеру, на подметание дорожек запланировано потратить более 70 тысяч рублей, на сбор случайного мусора с газонов - свыше 157 тысяч рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00