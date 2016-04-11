На содержание ростовской набережной потратят 17,3 млн руб

Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова объявило аукцион на содержание ростовской набережной в текущем году, планируется потратить на эти цели более 17,3 миллиона рублей, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.