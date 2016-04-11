На содержание ростовской набережной потратят 17,3 млн руб

"Работы будут проводиться с мая по декабрь текущего года. В список обязательных работ входит более 120 пунктов", - сказано в документах к аукциону.
Уточняется, что исполнителя обяжут на постоянной основе убирать территорию, сажать и следить за цветами, подстригать газоны, красить скамейки и детские площадки. С наступлением зимы он должен будет убирать снег.
К примеру, на подметание дорожек запланировано потратить более 70 тысяч рублей, на сбор случайного мусора с газонов - свыше 157 тысяч рублей.