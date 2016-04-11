Новый аэропорт в Ростове обеспечат водой за 2 млрд руб

"Сейчас на стройплощадку подается вода технического качества. Завершается обустройство свайного поля на объекте очистных сооружений канализации, идет монтаж оборудования в здании уже возведенной насосной станции", - сказано в сообщении.
Уточняется, что постройку очистных сооружений запланировали на конец этого года.
Ранее облправительство информировало, что работы по возведению аэропорта стартовали два года назад, их запланировано закончить в 2017 году. Аэропорт будет способен принять практически все виды самолетов. Его назовут в честь основателя Новочеркасска Матвея Платова.