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Автоцентр "Орбита" в Ростове признал проблемы с финансами

12 апреля 2016, 08:38
Официальный дилер Nissan в Ростове-на-Дону группа компаний (ГК) "Орбита" признает существующие проблемы с финансами, однако продолжает работать в штатном режиме, рассказал RosovGazeta официальный представитель ГК.

По словам представителя компании, в данный момент в связи с плавающими курсами валют и введенными против Российской Федерации экономическими санкциями финансовая ситуация в автомобильной отрасли ухудшилась.

"Да, у нас есть сложности, как и у многих других автомобильных компаний, но мы работаем в штатном режиме, руководство компании на своих рабочих местах, телефоны автоцентров в прежней доступности. Если требуются разъяснения по конкретной ситуации, они предоставлялись и предоставляются в индивидуальном порядке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все возникшие у клиентов вопросы представители компании стараются решать в максимально быстрые сроки.

Ранее ряд СМИ сообщил, что официальный дилер Nissan в Ростове-на-Дону ГК "Орбита" не выдает клиентам уже оплаченные автомобили, поскольку компания не может получить паспорта транспортных средств. Также сообщалось, что дилерский договор между "Орбитой" и Nissan расторгнут.

Комментарий официального представителя Nissan в России пока получить не удалось.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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