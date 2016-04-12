Автоцентр "Орбита" в Ростове признал проблемы с финансами

"Да, у нас есть сложности, как и у многих других автомобильных компаний, но мы работаем в штатном режиме, руководство компании на своих рабочих местах, телефоны автоцентров в прежней доступности. Если требуются разъяснения по конкретной ситуации, они предоставлялись и предоставляются в индивидуальном порядке", - сказал собеседник агентства.