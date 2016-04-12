Автоцентр "Орбита" в Ростове признал проблемы с финансами

По словам представителя компании, в данный момент в связи с плавающими курсами валют и введенными против Российской Федерации экономическими санкциями финансовая ситуация в автомобильной отрасли ухудшилась.
"Да, у нас есть сложности, как и у многих других автомобильных компаний, но мы работаем в штатном режиме, руководство компании на своих рабочих местах, телефоны автоцентров в прежней доступности. Если требуются разъяснения по конкретной ситуации, они предоставлялись и предоставляются в индивидуальном порядке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все возникшие у клиентов вопросы представители компании стараются решать в максимально быстрые сроки.
Ранее ряд СМИ сообщил, что официальный дилер Nissan в Ростове-на-Дону ГК "Орбита" не выдает клиентам уже оплаченные автомобили, поскольку компания не может получить паспорта транспортных средств. Также сообщалось, что дилерский договор между "Орбитой" и Nissan расторгнут.
Комментарий официального представителя Nissan в России пока получить не удалось.