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СК проводит проверку по факту гибели электромонтера на Дону

12 апреля 2016, 11:57
Следственные органы начали проверку по факту гибели электромонтера недалеко от села Богородицкого Ростовской области, проинформировала RostovGazeta представитель донского следственного управления Следственного комитета Галина Гагалаева.

По словам собеседницы агентства, рабочий погиб в понедельник примерно в 14.00 мск в 12 километрах от села Богородицкого. Это произошло при проведении работ на высоковольтной линии электропередач.

"Бригада электромонтеров в составе пяти человек осуществляла плановую замену заземляющей линии. По предварительной информации, при проведении работ в результате прикосновения электромонтера к проводу заземляющего спуска произошло поражение его током", - рассказала Гагалаева.

По ее словам, медики прибыли на место происшествия уже после смерти рабочего. Гагалаева добавила, что сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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