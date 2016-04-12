СК проводит проверку по факту гибели электромонтера на Дону

По словам собеседницы агентства, рабочий погиб в понедельник примерно в 14.00 мск в 12 километрах от села Богородицкого. Это произошло при проведении работ на высоковольтной линии электропередач.
"Бригада электромонтеров в составе пяти человек осуществляла плановую замену заземляющей линии. По предварительной информации, при проведении работ в результате прикосновения электромонтера к проводу заземляющего спуска произошло поражение его током", - рассказала Гагалаева.
По ее словам, медики прибыли на место происшествия уже после смерти рабочего. Гагалаева добавила, что сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка.