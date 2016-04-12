В очередном рейтинге ЖКХ от Минстроя Башкирия оказалась внизу

Похоже, настрой Чибиса оказался слишком оптимистическим. Во всяком случае, на республиканском уровне ожидаемых от руководства решений в Кремле не дождались. А если учесть, что сфера ЖКХ накануне сентябрьских выборов воспринимается как оказывающая очень весомый вклад в формирование оценки качества работы губернаторов со стороны населения, то вероятность отставки Ялалова действительно высока. За примерами далеко ходить не нужно – в последнее время двое глав регионов лишились своих должностей именно за недостатки в работе ЖКХ.