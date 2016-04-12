В очередном рейтинге ЖКХ от Минстроя Башкирия оказалась внизу

На представленной экспертами министерства диаграмме наиболее разительные результаты продемонстрировала Башкирия: если всего год назад республика была достаточно привлекательным в инвестиционном плане регионом, занимая достаточно высокое 11 место (68.83 баллов), то за прошедшие двенадцать месяцев она скатилась в самый низ списка, расположившись с 43.64 баллами на 53 месте.
Таким образом, деградация составила сразу 42 позиции, что является рекордом данного рейтинга, пишет интернет-издание mkset.ru.
Скорее всего, для властей Башкирии такой результат был не новостью. Во всяком случае, накануне публикации рейтинга в «МК» была опубликована статья, прогнозирующая отставку уфимского мэра Ирека Ялалова уже в ближайшее время. Ему вменяется в вину недостаточно компетентный менеджмент в сфере ЖКХ. Прежде всего – в столице Башкортостана.
За пару дней до появления этой статьи Андрей Чибис, курирующий в правительстве вопросы ЖКХ, заявил представителям федеральных СМИ, что его сильно беспокоит ситуация в Башкирии, но в ведомстве надеются, что активные действия со стороны руководства республики помогут исправить ситуацию.
«Уверен, местное руководство все-таки сможет поставить на контроль исправление проблем, которые были выявлены по итогам проверки. Я надеюсь, что в случае оперативного и положительного решения обозначенных проблем рейтинг Башкирии останется высоким», - заявил он.
Похоже, настрой Чибиса оказался слишком оптимистическим. Во всяком случае, на республиканском уровне ожидаемых от руководства решений в Кремле не дождались. А если учесть, что сфера ЖКХ накануне сентябрьских выборов воспринимается как оказывающая очень весомый вклад в формирование оценки качества работы губернаторов со стороны населения, то вероятность отставки Ялалова действительно высока. За примерами далеко ходить не нужно – в последнее время двое глав регионов лишились своих должностей именно за недостатки в работе ЖКХ.