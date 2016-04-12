В центре Ростова перекроют движение по Тургеневской и Горького

Специалисты объяснили, что причиной неудобства местных автолюбителей станут строительно-монтажные работы, которые производятся сейчас на Тургеневской. Напомним, там возводят здание с подземной парковкой, в котором разместится Центральный рынок.
«Ограничение движения транспортных средств по Тургеневской от Буденновского до Семашко вводится с 13.04.2016 по 31.12.2016.», - сообщили в департаменте, отметив, что это не единственная улица в центре донской столицы, которая из-за строительства будет перекрыта.
Также в центре Ростова временно запретят ездить по Максима Горького, добавили в департаменте. Как следует из распоряжения ведомства, там также будут производиться строительные работы, запрещающие проезд знаки появятся на этой улице в районе дома №118 и дома №213. В первом случае неудобства терпеть придётся с 13.04.2016, во втором — с 20.04.2016, завершить работы планируется до конца года, уточнили в департаменте.