В центре Ростова перекроют движение по Тургеневской и Горького

Также в центре Ростова временно запретят ездить по Максима Горького, добавили в департаменте. Как следует из распоряжения ведомства, там также будут производиться строительные работы, запрещающие проезд знаки появятся на этой улице в районе дома №118 и дома №213. В первом случае неудобства терпеть придётся с 13.04.2016, во втором — с 20.04.2016, завершить работы планируется до конца года, уточнили в департаменте.