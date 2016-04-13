Потушен пожар в крупнейшем в Ростове конференц-зале

По словам собеседника агентства, сообщение о пожаре в здании бизнес-центра поступило в 10.10 мск. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли локализовать пламя в 11.01 мск, после чего огонь был потушен в течение 15 минут.
"Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. При тушении огня были выявлены скрытые очаги возгорания от обшивки", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причины пожара будут установлены в ходе расследования. Пострадавших и погибших в результате пожара, по данным представителя ведомства, нет.