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Потушен пожар в крупнейшем в Ростове конференц-зале

13 апреля 2016, 09:51
Пожар в бизнес-центре "Аметист" на территории выставочного центра "ВертолЭкспо" потушен в среду в течение часа, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области.

По словам собеседника агентства, сообщение о пожаре в здании бизнес-центра поступило в 10.10 мск. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли локализовать пламя в 11.01 мск, после чего огонь был потушен в течение 15 минут.

"Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. При тушении огня были выявлены скрытые очаги возгорания от обшивки", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причины пожара будут установлены в ходе расследования. Пострадавших и погибших в результате пожара, по данным представителя ведомства, нет.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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