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Шахтинского бизнесмена будут судить за невыплату зарплат на 5 млн руб

13 апреля 2016, 13:55
В Ростовской области в суд передали два уголовных дела в отношении главы организации "Шахтомонтаж", обвиняемого в невыплате зарплаты 65 работникам на сумму свыше пяти миллионов рублей, информирует в среду областная прокуратура.

"По данным следствия, в прошлом году в течение пяти месяцев фигурант не платил зарплату 65 работникам, хотя деньги у организации были, но расходовались на другие цели", - сказано в сообщении.

Уточняется, что прокуратура Шахт вносила представление в адрес обвиняемого с требованием погасить долг. Последний знал о решениях судов и мог частично закрыть долг, но поступил иначе. В результате в отношении него завели еще одно уголовное дело по статье "неисполнение решения суда".

Во время следствия бизнесмен погасил часть долга по зарплате на сумму 2,5 миллиона рублей. Ему грозит до трех лет заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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