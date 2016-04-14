Банк России отозвал лицензию у ростовского "Стелла-Банка"

"Банк осуществлял высокорискованную кредитную политику, не соблюдал требования актов ЦБ в сфере противодействия отмыванию денег, полученных от преступной деятельности. Также организация не направляла в спецорганы правдивых данных по операциям, которые должны контролироваться. Банк занимался агрессивным привлечением денег граждан", - сказано в сообщении.
У организации действуют девять офисов в донской столице, два - в области и четыре - в Москве. Также у него есть восемь операционных касс в Ростове.