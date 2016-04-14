Глава Дона попросил у властей РФ 3 млрд руб на реконструкцию больницы

Уточняется, что ремонт оценивается в один миллиард рублей, однако на время работ больнице придется переместиться в другие медучреждения, что не даст возможности обеспечить полноценное оказание помощи пациентам. Поэтому необходимо возвести новый корпус за два миллиарда рублей. Этот проект будет тяжело осилить региону, поэтому Голубев попросил помощи у властей страны.