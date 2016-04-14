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Глава Дона попросил у властей РФ 3 млрд руб на реконструкцию больницы

14 апреля 2016, 14:27
Глава Ростовской области Василий Голубев попросил власти РФ добавить проект реконструкции больницы Таганрога в федеральную госпрограмму, общая сумма работ оценивается в три миллиарда рублей, сообщает в четверг облправительство.

"Ремонтных работ в медучреждении не было более 40 лет. Сейчас идет просадка фундамента, образуются трещины, отваливается плитка, деформируются оконные и дверные проемы, также изношенны системы водоснабжения", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ремонт оценивается в один миллиард рублей, однако на время работ больнице придется переместиться в другие медучреждения, что не даст возможности обеспечить полноценное оказание помощи пациентам. Поэтому необходимо возвести новый корпус за два миллиарда рублей. Этот проект будет тяжело осилить региону, поэтому Голубев попросил помощи у властей страны.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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