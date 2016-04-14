Пункт проката техсредств реабилитации открылся на Дону

"Местные жители на основании справки медучреждения могут получить коляски, ходунки, костыли, трости и многофункциональные кровати. Всего в пункте насчитывается 32 единицы подобного оборудования", - сказано в сообщении.
Уточняется, что чаще всего этой услугой пользуются пенсионеры. Они получают нужные средства на время ремонта своего оборудования или во время ожидания его от фонда соцстрахования.
Всего в регионе работают более десяти подобных пунктов проката. В прошлом году их услугами воспользовались свыше 500 человек.