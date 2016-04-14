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Ростовские виноделы ждут удешевления лицензий в 12 раз

14 апреля 2016, 12:35
Производители Ростовской области ждут принятия поправок, которые снизят стоимость лицензии на производство вина с 800 тысяч до 65 тысяч рублей, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

По ее словам, соответствующий законопроект уже одобрен правительством РФ. 

«На прошлой неделе прошло заседание комиссии Минэкономразвития, где эту инциативу поддержали. Депутаты Госдумы могут принять её в ближайщее время», - отметила Теларова, уточнив, что речь идёт о послаблениях для виноделов, которые сами выращивают виноград и производят до пяти тысяч декалитров вина в год (примерно 55 тысяч бутылок).

Теларова добавила, что в действующем законе есть и другие требования к производителям алкогольной продукции, которые также предполагается упростить.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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