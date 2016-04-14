Ростовские виноделы ждут удешевления лицензий в 12 раз

«На прошлой неделе прошло заседание комиссии Минэкономразвития, где эту инциативу поддержали. Депутаты Госдумы могут принять её в ближайщее время», - отметила Теларова, уточнив, что речь идёт о послаблениях для виноделов, которые сами выращивают виноград и производят до пяти тысяч декалитров вина в год (примерно 55 тысяч бутылок).