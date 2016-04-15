На Дону наблюдается дефицит врачей-анестезиологов

"Это достаточно тяжелая специальность, психоэмоциональная нагрузка на анестезиолога-реаниматолога несоизмерима с нагрузкой на врача-терапевта или педиатра, потому что он даже в большей степени, чем хирург, ответственен за то, как человек войдет и выйдет из наркоза. Молодежь не хочет идти туда, где тяжело, а потому идет синдром выгорания, и на сегодняшний день очень часто проблемы возникают именно в анестезиологическом пособии", - сказала Быковская.