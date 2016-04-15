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На Дону наблюдается дефицит врачей-анестезиологов

15 апреля 2016, 13:18
В Ростовской области на сегодняшний день наблюдается дефицит анестезиологов-реаниматологов в связи с непопулярностью данной специальности у молодых врачей, рассказала в пятницу на встрече с журналистами руководитель министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Как рассказала спикер, сегодня в больницах Ростовской области, несмотря на высокий уровень заработной платы, наблюдается дефицит анестезиологов-реаниматологов, поскольку молодежь боится ответственности, связанной с данной специальностью.

"Это достаточно тяжелая специальность, психоэмоциональная нагрузка на анестезиолога-реаниматолога несоизмерима с нагрузкой на врача-терапевта или педиатра, потому что он даже в большей степени, чем хирург, ответственен за то, как человек войдет и выйдет из наркоза. Молодежь не хочет идти туда, где тяжело, а потому идет синдром выгорания, и на сегодняшний день очень часто проблемы возникают именно в анестезиологическом пособии", - сказала Быковская.

Она добавила, что дефицитными кадрами также являются врачи скорой помощи и неврологи.

К4


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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