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Организаторы фестиваля Bridge of Arts не ждут в Ростове Тома Круза

15 апреля 2016, 08:57
Организаторы ростовского фестиваля Bridge of Arts опровергли сообщение местных СМИ об участии в нём Тома Круза и Пеле, рассказал пресс-атташе фестиваля Алексей Павловский.

Информация, опубликованная в ряде ростовских изданий о том, что в фестивале Bridge of Arts примут участие футболист Пеле и актёр Том Круз, не соответствует действительности, отметил Павловский. Он уточнил, что на сегодняшний день своё участие в фестивале подтвердил только режиссёр Эмир Кустурица.

«Мы не хотим повторять ошибку прошлого года, когда мы анонсировали участие Стивена Сигала, а он к нам приехать не смог. Переговоры ведутся с большим количеством звёзд (счёт идёт на десятки), но пока преждевременно говорить о том, что они точно будут. С Пеле и Томом Крузом контракты не подписаны», - рассказал Павловский.

Он объяснил, что для участия в Bridge of Arts знаменитость должна по-макисимуму участвовать в мероприятиях фестиваля, а не просто появиться на красной ковровой дорожке и улететь из Ростова. Также, по словам Павловского, желательно, чтобы участник привёз с собой фильм 2015-16 года.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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