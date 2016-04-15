Организаторы фестиваля Bridge of Arts не ждут в Ростове Тома Круза

«Мы не хотим повторять ошибку прошлого года, когда мы анонсировали участие Стивена Сигала, а он к нам приехать не смог. Переговоры ведутся с большим количеством звёзд (счёт идёт на десятки), но пока преждевременно говорить о том, что они точно будут. С Пеле и Томом Крузом контракты не подписаны», - рассказал Павловский.