Парламент Дона прекратил полномочия двух депутатов

"Пакус в течение 12 лет был главой больницы в Ростове, также являлся депутатом двух созывов Заксобрания. Он погиб при крушении лайнера в донской столице 19 марта", - сказано в сообщении.
Кравченко 24 марта сама попросила вывести ее из состава депутатского корпуса по состоянию здоровья. Она занимает должность главврача поликлиники в Ростове.
Дополнительные выборы в Заксобрание намечены на 18 сентября.
Напомним, 1 апреля местные СМИ писали, что депутат Заксобрания от «Единой России» Кравченко задержана в аэропорту при досмотре багажа. В её чемодане обнаружили контрабанду.
19 марта Boeing разбился при попытке приземлиться в аэропорту донской столицы, предположительно, из-за плохой погоды. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина.