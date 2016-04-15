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Парламент Дона прекратил полномочия двух депутатов

15 апреля 2016, 08:05
Парламент Ростовской области принял решение о досрочном прекращении полномочий депутатов Игоря Пакуса и Натальи Кравченко, сообщает Заксобрание области.

"Пакус в течение 12 лет был главой больницы в Ростове, также являлся депутатом двух созывов Заксобрания. Он погиб при крушении лайнера в донской столице 19 марта", - сказано в сообщении.

Кравченко 24 марта сама попросила вывести ее из состава депутатского корпуса по состоянию здоровья. Она занимает должность главврача поликлиники в Ростове.

Дополнительные выборы в Заксобрание намечены на 18 сентября.

Напомним, 1 апреля местные СМИ писали, что депутат Заксобрания от «Единой России» Кравченко задержана в аэропорту при досмотре багажа. В её чемодане обнаружили контрабанду.

19 марта Boeing разбился при попытке приземлиться в аэропорту донской столицы, предположительно, из-за плохой погоды. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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