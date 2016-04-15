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Школа по борьбе с аэрофобией откроется в Ростове

15 апреля 2016, 14:05
Школа по борьбе со страхом полетов (аэрофобией) откроется в Ростове-на-Дону в конце апреля, рассказала RostovGazeta бывшая стюардесса, инициатор создания школы Юлия Селиверстова.

По словам Селиверстовой, толчком к созданию школы по борьбе с аэрофобией стала недавняя авиакатастрофа, в которой рейс авиакомпании FlyDubai разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По мнению собеседницы агентства, крушение самолета в воздушной гавани донской столицы стало серьезным потрясением, вызвавшим страх перед полетами у многих жителей Ростовской области и всей России.

"Воплощать проект в жизнь я буду вместе с командиром-инструктором, за плечами которого 22 года работы в гражданской авиации, и специалистом-психологом. Сам проект недорогой, поскольку прибыль окупает лишь аренду офиса, и это не столько коммерческий проект, сколько попытка помочь людям", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что двухдневный курс в общей сложности будет длиться от четырех до шести часов, за которые аэрофоб должен будет заплатить четыре тысячи рублей. Курс включает в себя совместную лекцию летчика и бортпроводницы, а также занятие с психологом.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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