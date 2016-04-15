Школа по борьбе с аэрофобией откроется в Ростове

"Воплощать проект в жизнь я буду вместе с командиром-инструктором, за плечами которого 22 года работы в гражданской авиации, и специалистом-психологом. Сам проект недорогой, поскольку прибыль окупает лишь аренду офиса, и это не столько коммерческий проект, сколько попытка помочь людям", - сказала собеседница агентства.