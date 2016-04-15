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Старый корпус БСМП Таганрога отремонтируют за 1 млрд рублей

15 апреля 2016, 12:51
На ремонт старого семиэтажного здания таганрогской БСМП потратят более миллиарда рублей, проинформировала в пятницу на пресс-конференции глава донского министерства здравоохранения Татьяна Быковская.

"На сегодняшний день проект ремонтных работ здания БСМП в Таганроге уже готов, а также пройдены все необходимые экспертизы. Согласно смете, затраты на капитальный ремонт семиэтажного здания больницы составят 1,06 миллиарда рублей", - сказала Быковская.

По ее словам, после проведения ремонтных работ в связи с новыми санитарно-гигиеническими нормами, принятыми в России, количество мест-коек в стационаре больницы сократится. Так, в данный момент в БСМП предусмотрено 710 стационарных коек, а после капитального ремонта здания и приведения его в соответствие с современными санитарно-гигиеническими требованиями количество мест снизится до 440.

В связи с этим, по словам Быковской, будет построен дополнительный лечебный корпус больницы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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