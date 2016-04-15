Старый корпус БСМП Таганрога отремонтируют за 1 млрд рублей

По ее словам, после проведения ремонтных работ в связи с новыми санитарно-гигиеническими нормами, принятыми в России, количество мест-коек в стационаре больницы сократится. Так, в данный момент в БСМП предусмотрено 710 стационарных коек, а после капитального ремонта здания и приведения его в соответствие с современными санитарно-гигиеническими требованиями количество мест снизится до 440.