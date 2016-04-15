Житель Дона убил виновника ДТП с участием 6 машин

"По данным следствия, в августе прошлого года 22-летний житель села Синявское в пьяном виде сел за руль после местного праздника. В итоге он столкнулся с пятью машинами, одна из которых принадлежала обвиняемому. Водитель спрятался во дворе одного из домовладений", - сказано в сообщении.
Фигурант увидел свой пострадавший автомобиль, нашел водителя и начал избивать его. Последний упал и ударился головой, в результате чего скончался.
Следствие считает, что инцидент сделали возможным несогласованные действия полиции и властей села при организации праздника. Главе сельского поселения внесли представление с требованием устранить причины, которые поспособствовали совершению преступления.
В данный момент фигурант арестован, ему грозит до 15 лет заключения.