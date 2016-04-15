Житель Дона убил виновника ДТП с участием 6 машин

"По данным следствия, в августе прошлого года 22-летний житель села Синявское в пьяном виде сел за руль после местного праздника. В итоге он столкнулся с пятью машинами, одна из которых принадлежала обвиняемому. Водитель спрятался во дворе одного из домовладений", - сказано в сообщении.