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Житель Дона убил виновника ДТП с участием 6 машин

15 апреля 2016, 15:06
В Ростовской области в суд передано уголовное дело в отношении жителя Неклиновского района, которого обвиняют в убийстве мужчины из-за автомобильной аварии из шести машин, сообщает в пятницу областное управление СКР.

"По данным следствия, в августе прошлого года 22-летний житель села Синявское в пьяном виде сел за руль после местного праздника. В итоге он столкнулся с пятью машинами, одна из которых принадлежала обвиняемому. Водитель спрятался во дворе одного из домовладений", - сказано в сообщении.

Фигурант увидел свой пострадавший автомобиль, нашел водителя и начал избивать его. Последний упал и ударился головой, в результате чего скончался.

Следствие считает, что инцидент сделали возможным несогласованные действия полиции и властей села при организации праздника. Главе сельского поселения внесли представление с требованием устранить причины, которые поспособствовали совершению преступления.

В данный момент фигурант арестован, ему грозит до 15 лет заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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