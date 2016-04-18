Бетономешалка врезалась во внедорожник и пробила стену дома в Таганроге

Подробностей случившегося собеседник агентства сообщить не смог, однако, как пишут очевидцы аварии в социальной сети "ВКонтакте", бетономешалка двигалась с большой скоростью, проехала на красный свет и столкнулась с внедорожником, после чего врезалась в стену жилого дома и пробила в ней дыру.