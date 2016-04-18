Бетономешалка врезалась во внедорожник и пробила стену дома в Таганроге

Как рассказал собеседник агентства, авария произошла в субботу в 18.50 мск на пересечении улиц 2-ой Советской и Транспортной.
"Произошло столкновение автомобилей "КамАЗ" и Toyota Prado, в результате которого оба водителя были доставлены в больницу с тяжелыми повреждениями - переломами и черепно-мозговыми травмами. В данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку для выяснения всех обстоятельств аварии", - сказал представитель ведомства.
Подробностей случившегося собеседник агентства сообщить не смог, однако, как пишут очевидцы аварии в социальной сети "ВКонтакте", бетономешалка двигалась с большой скоростью, проехала на красный свет и столкнулась с внедорожником, после чего врезалась в стену жилого дома и пробила в ней дыру.