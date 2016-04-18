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Бетономешалка врезалась во внедорожник и пробила стену дома в Таганроге

18 апреля 2016, 09:18
Дорожная авария с участием бетономешалки и внедорожника Toyota Prado произошла в субботу в Таганроге, в результате водители обеих машин были доставлены в медучреждение, проинформировал RostovGazeta представитель отдела пропаганды донского управления ГИБДД.

Как рассказал собеседник агентства, авария произошла в субботу в 18.50 мск на пересечении улиц 2-ой Советской и Транспортной.

"Произошло столкновение автомобилей "КамАЗ" и Toyota Prado, в результате которого оба водителя были доставлены в больницу с тяжелыми повреждениями - переломами и черепно-мозговыми травмами. В данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку для выяснения всех обстоятельств аварии", - сказал представитель ведомства.

Подробностей случившегося собеседник агентства сообщить не смог, однако, как пишут очевидцы аварии в социальной сети "ВКонтакте", бетономешалка двигалась с большой скоростью, проехала на красный свет и столкнулась с внедорожником, после чего врезалась в стену жилого дома и пробила в ней дыру.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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