Донские депутаты внесли предложения в новую редакцию КоАП

Внести изменения предполагается в в проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
"Длительное время не получается заключить соглашения между субъектами федерации и региональными управлениями полиции относительно передачи последним полномочий по оформлению протоколов по региональным составам нарушений. Депутаты предложили отказаться от системы соглашений", - сказано в сообщении.
Также парламентарии высказали мнение, что главные административные запреты необходимо закрепить на федеральном уровне, однако региональным законодателям отдать установление административной ответственности за нарушения, которые актуальны для нескольких регионов страны.
Уточняется, что чаще всего появляются инициативы об ужесточении наказания за нарушения, которые мешают гражданам. Среди них реализация без рецепта лекарств, незаконный сбыт алкоголя и нарушение покоя граждан.
Уточняется, что нынешний кодекс функционирует более десяти лет. За этот период приняли почти 500 федеральных законов о внесении в него изменений. Проект будет приниматься Госдумой РФ.