Перебегавшего дорогу школьника-нарушителя сбили на Дону

Как рассказал представитель ведомства, авария произошла около 15.00 мск на улице Транспортной. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Lada попытался обогнать автобус, припарковавшийся рядом с остановочным комплексом для высадки пассажиров, и сбил восьмилетнего ребенка.

