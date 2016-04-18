Перебегавшего дорогу школьника-нарушителя сбили на Дону

Как рассказал представитель ведомства, авария произошла около 15.00 мск на улице Транспортной. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Lada попытался обогнать автобус, припарковавшийся рядом с остановочным комплексом для высадки пассажиров, и сбил восьмилетнего ребенка.
"Несовершеннолетний перебегал дорогу вне пешеходного перехода из-за припарковавшегося автобуса. В результате ДТП он был доставлен в медучреждение с различными травмами", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что с целью установления всех обстоятельств случившегося по факту ДТП продолжается проверка.
К4