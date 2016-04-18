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Перебегавшего дорогу школьника-нарушителя сбили на Дону

18 апреля 2016, 08:16
Восьмилетний школьник, перебегавший дорогу в неположенном месте, был сбит водителем автомобиля Lada Granta в минувшее воскресенье в городе Красном Сулине Ростовской области, проинформировал NewsTracker в понедельник представитель донского главка МВД.

Как рассказал представитель ведомства, авария произошла около 15.00 мск на улице Транспортной. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Lada попытался обогнать автобус, припарковавшийся рядом с остановочным комплексом для высадки пассажиров, и сбил восьмилетнего ребенка.

"Несовершеннолетний перебегал дорогу вне пешеходного перехода из-за припарковавшегося автобуса. В результате ДТП он был доставлен в медучреждение с различными травмами", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что с целью установления всех обстоятельств случившегося по факту ДТП продолжается проверка.

К4

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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