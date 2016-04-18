Свыше 73 тыс ростовчан поучаствовали в субботнике

"Субботник прошел 16 апреля. В прошлом году на подобном мероприятии собрались чуть менее 60 тысяч человек. В результате в этом году от мусора очистили свыше 1,1 тысячи гектаров территории города и вывезли 1,8 тонны свалочных очагов", - сказано в сообщении.