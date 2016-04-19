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Россиянам, обвиняемым в связи с ИГИЛ, вынесут приговор в Ростове

19 апреля 2016, 11:05
Северо-Кавказский окружной военный суд 26 апреля вынесет приговор трем гражданам Российской Федерации, планировавшим примкнуть к запрещенному в РФ экстремистскому формированию "Исламское государство", проинформировала RostovGazeta пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Оглашение приговора по уголовному делу в отношении Мухамеда Ахмедова, Сиражутдина Мирзабекова и Багира Мазалаева состоится в 15.00 мск 26 апреля. По версии следственных органов, подсудимые, разделяя религиозную идеологию экстремистского характера, совершили умышленные действия, направленные на приготовление к вступлению в террористическое формирование "Исламское государство" - сказала Катькало.

Собеседница агентства пояснила, что подсудимые пытались вылететь в Турецкую Республику, чтобы оттуда, как полагают следователи, попасть в Сирию для вступления в ряды ИГ. По словам Катькало, они были задержаны правоохранителями в краснодарском аэропорту перед вылетом.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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