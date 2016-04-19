Россиянам, обвиняемым в связи с ИГИЛ, вынесут приговор в Ростове

Собеседница агентства пояснила, что подсудимые пытались вылететь в Турецкую Республику, чтобы оттуда, как полагают следователи, попасть в Сирию для вступления в ряды ИГ. По словам Катькало, они были задержаны правоохранителями в краснодарском аэропорту перед вылетом.