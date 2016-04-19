Россиянам, обвиняемым в связи с ИГИЛ, вынесут приговор в Ростове

"Оглашение приговора по уголовному делу в отношении Мухамеда Ахмедова, Сиражутдина Мирзабекова и Багира Мазалаева состоится в 15.00 мск 26 апреля. По версии следственных органов, подсудимые, разделяя религиозную идеологию экстремистского характера, совершили умышленные действия, направленные на приготовление к вступлению в террористическое формирование "Исламское государство" - сказала Катькало.
Собеседница агентства пояснила, что подсудимые пытались вылететь в Турецкую Республику, чтобы оттуда, как полагают следователи, попасть в Сирию для вступления в ряды ИГ. По словам Катькало, они были задержаны правоохранителями в краснодарском аэропорту перед вылетом.