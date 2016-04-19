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Ростову придумают официальный гимн

19 апреля 2016, 14:10
В Ростове пройдет конкурс, участникам которого предстоит придумать официальный гимн города, сообщает во вторник горадминистрация.

"Участниками могут стать композиторы и поэты, музыкальные коллективы, студии, иные граждане и организации. Им предстоит придумать тексты и мелодии, которые могут стать гимном. Прислать свои вариант можно с 15 мая по 15 июля. В августе подведут итоги", - сказано в сообщении.

В своей работе необходимо соблюдать авторское право. Текст должен отражать историю города и основные черты, присущие местным жителям, иметь торжественный характер и легко заучиваться. Помимо этого, гимн должен содержать не более трех куплетов и припевов с продолжительностью звучания не больше четырех минут. Его короткий вариант должен звучать не более двух минут.

Уточняется, что организацией и проведением конкурса занимается комиссия из 11 человек.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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