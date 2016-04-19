Ростову придумают официальный гимн

В своей работе необходимо соблюдать авторское право. Текст должен отражать историю города и основные черты, присущие местным жителям, иметь торжественный характер и легко заучиваться. Помимо этого, гимн должен содержать не более трех куплетов и припевов с продолжительностью звучания не больше четырех минут. Его короткий вариант должен звучать не более двух минут.