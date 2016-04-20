Горожане протестуют против сокращения дистанции "Ростовского кольца"

"Новый маршрут поделили на три этапа, между которыми будут перерывы по десять минут. Причем на этой дистанции запретили участвовать роллерам и велосипедистам. При нарушении запрета к виновникам применят административные санкции", - сказано в сообщении.
Уточняется, что для спортсменов на велосипедах разработают отдельный марафон.
Забег будет проводиться в 38-й раз, он пройдет при любой погоде и соберет свыше десяти тысяч участников.
Между тем, в группе "Ростовское кольцо" в соцсети "ВКонтакте" от участников посыпался шквал возмущений по поводу сокращения дистанции. Люди не понимают, почему вместо занятий спортом им приходится бороться с бюрократией. Также в паблике появилось голосование о предпочтительной длине маршрута. На момент среды 13.00 мск проголосовали 950 человек, в том числе 730 граждан отдали свои голоса за полную дистанцию.