Молодежный форум городов воинской славы пройдет в Ростове

"После проведенного у нас съезда Союза городов воинской славы в Ростове будет проведен форум городов воинской славы, в котором будут принимать участие старшеклассники из всех городов, являющихся членами Союза. Я считаю, это событие будет федерального уровня, поскольку в рамках этой встречи ребята будут говорить о патриотическом воспитании", - сказал Бережной.

