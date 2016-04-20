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Молодежный форум городов воинской славы пройдет в Ростове

20 апреля 2016, 12:34
В донской столице с 3 мая будет проводиться всероссийский молодежный форум городов воинской славы, рассказал в среду на пресс-конференции заместитель главы Ростова-на-Дону по соцвопросам Виктор Бережной.

"После проведенного у нас съезда Союза городов воинской славы в Ростове будет проведен форум городов воинской славы, в котором будут принимать участие старшеклассники из всех городов, являющихся членами Союза. Я считаю, это событие будет федерального уровня, поскольку в рамках этой встречи ребята будут говорить о патриотическом воспитании", - сказал Бережной.

Спикер добавил, что участники форума примут участие в параде городов воинской славы, который пройдет 4 мая в Ростове. По словам Бережного, представители городов проедут со знаменами каждого муниципалитета от Театральной площади до стелы Воинской славы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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