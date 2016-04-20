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В праздновании 9 мая в Ростове примут участие более 120 тысяч человек

20 апреля 2016, 13:38
Праздничные мероприятия 9 мая 2016 года будут проводиться в Ростове-на-Дону на трех площадках и соберут не менее 120 тысяч человек, сообщил в среду на пресс-конференции замглавы Ростова-на-Дону по социальным вопросам Виктор Бережной.

По словам спикера, в 2015 году в праздновании 70-летия победы в Великой Отечественной войне в Ростове-на-Дону приняли участие около 120 тысяч человек, и в этом году число участников торжественных мероприятий ожидается примерно такое же.

"В этот праздничный день у нас запланирован целый ряд мероприятий: шествие ветеранов по улице Большой Садовой, затем парад и шествие "Бессмертного полка". Закончится этот день выступлением звезды - Александра Маршала", - сказал Бережной.

Председатель союза ветеранов Ростова-на-Дону Борис Старосельский отдельно отметил, что в Ростове проведут детский военный парад, в котором, по его словам, примет участие около 500 дошколят.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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