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Аграрии Дона получают лишь две трети воды от потребности

21 апреля 2016, 13:54
Фермеры Дона в прошлом году потратили на орошение полей 1,2 миллиарда кубометров воды вместо запланированных 1,9 миллиарда из-за дефицита водных ресурсов в Ростовской области, сообщает региональное правительство.

Орошение полей вновь станет проблемой для сельхозотрасли Ростовской области в этом году, поскольку  в реке Дон и Цимлянском водохранилище уровень воды резко упал по сравнению с прошлым годом, а расход на нужды аграриев увеличивается. Кроме того, региону не хватает водных ресурсов для питьевого, хозяйственного, промышленного водопользования.

"Сооружение Багаевского гидроузла поможет справиться с  этими проблемами", - отмечает правительство  Ростовской области.

Напомним, этот объект планируется построить на реке Дон до 2020 года. Строительство гидроузла обеспечит необходимую  глубину для грузового флота, а также решит проблему водоснабжения некоторых населенных пунктов Ростовской области.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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