Аграрии Дона получают лишь две трети воды от потребности

Орошение полей вновь станет проблемой для сельхозотрасли Ростовской области в этом году, поскольку в реке Дон и Цимлянском водохранилище уровень воды резко упал по сравнению с прошлым годом, а расход на нужды аграриев увеличивается. Кроме того, региону не хватает водных ресурсов для питьевого, хозяйственного, промышленного водопользования.

