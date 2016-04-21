Аграрии Дона получают лишь две трети воды от потребности

Орошение полей вновь станет проблемой для сельхозотрасли Ростовской области в этом году, поскольку в реке Дон и Цимлянском водохранилище уровень воды резко упал по сравнению с прошлым годом, а расход на нужды аграриев увеличивается. Кроме того, региону не хватает водных ресурсов для питьевого, хозяйственного, промышленного водопользования.
"Сооружение Багаевского гидроузла поможет справиться с этими проблемами", - отмечает правительство Ростовской области.
Напомним, этот объект планируется построить на реке Дон до 2020 года. Строительство гидроузла обеспечит необходимую глубину для грузового флота, а также решит проблему водоснабжения некоторых населенных пунктов Ростовской области.