Донским производителям вернут часть расходов на сертификацию продукции

Региональное правительство готово вернуть две трети от документально заверенных затрат на сертификацию продуктов. Сумма возврата не должна превышать 300 тысяч рублей от одной организации-заявителя.
«Продукция, сертифицированная как «Сделано на Дону», должна соответствовать 16 стандартам системы менеджмента качества, среди которых социальная ответственность, пищевая безопасность, энергоменеджмент и другие», - сообщает сайт пресс-службы ростовского губернатора.
Отбор заявок на компенсацию, поданных через МФЦ, проведет минэкономразвития области.