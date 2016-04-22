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Донским производителям вернут часть расходов на сертификацию продукции

22 апреля 2016, 09:50
Часть вложений на приобретение знака качества «Сделано на Дону» вернется ростовским производителям из областной казны, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Региональное правительство готово вернуть две трети от документально заверенных затрат на сертификацию продуктов. Сумма возврата не должна превышать 300 тысяч  рублей от одной организации-заявителя. 

«Продукция, сертифицированная как «Сделано на Дону», должна соответствовать 16 стандартам системы менеджмента качества, среди которых социальная ответственность, пищевая безопасность, энергоменеджмент и другие», - сообщает сайт пресс-службы ростовского губернатора.

Отбор заявок на компенсацию, поданных через МФЦ, проведет минэкономразвития области.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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