На Дону прошли пожарные учения с участием авиации

"В мероприятии участвовали примерно 300 человек, применялось свыше 60 единиц техники. Вертолет отрабатывал тушение леса с воздуха при помощи спецустройства", - сказано в сообщении.
Уточняется, что по сценарию на месте учений загорелась трава, возгорание могло перерасти в крупный лесной пожар. Из-за ветра огонь мог перебраться в хутор Филиппенков, в зоне возгорания находились шесть домов и более 20 граждан.
В ходе мероприятия отрабатывались действия должностных лиц органов управления и сил по организации защиты населения и территорий во время пожаров. В учениях принимали участие представители всех муниципалитетов.
Всего в регионе в этом году произошло почти 200 возгораний. В 2015 году 95% пожаров случилось из-за человеческого фактора. В данный момент в области насчитывается 20 тысяч человек и две тысячи единиц техники, которые могут быть задействованы в тушении огня.