На Дону прошли пожарные учения с участием авиации

Всего в регионе в этом году произошло почти 200 возгораний. В 2015 году 95% пожаров случилось из-за человеческого фактора. В данный момент в области насчитывается 20 тысяч человек и две тысячи единиц техники, которые могут быть задействованы в тушении огня.