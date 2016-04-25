rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На Дону прошли пожарные учения с участием авиации

25 апреля 2016, 11:45
В Каменском районе Ростовской области прошли пожарно-тактические учения с участием вертолета МИ-8, сообщает в понедельник департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.

"В мероприятии участвовали примерно 300 человек, применялось свыше 60 единиц техники. Вертолет отрабатывал тушение леса с воздуха при помощи спецустройства", - сказано в сообщении.

Уточняется, что по сценарию на месте учений загорелась трава, возгорание могло перерасти в крупный лесной пожар. Из-за ветра огонь мог перебраться в хутор Филиппенков, в зоне возгорания находились шесть домов и более 20 граждан.

В ходе мероприятия отрабатывались действия должностных лиц органов управления и сил по организации защиты населения и территорий во время пожаров. В учениях принимали участие представители всех муниципалитетов.

Всего в регионе в этом году произошло почти 200 возгораний. В 2015 году 95% пожаров случилось из-за человеческого фактора. В данный момент в области насчитывается 20 тысяч человек и две тысячи единиц техники, которые могут быть задействованы в тушении огня.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00