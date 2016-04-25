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Ростове утроят количество мусорных баков - с 2 до 6 тысяч

25 апреля 2016, 12:11
Ростовские власти увеличат количество мусорных баков с двух до шести тысяч, а также приучат горожан сдавать мусор раздельно, сообщает официальный портал администрации города.

Вице-мэр по вопросам ЖКК Владимир Арцыбашев сообщил, что для более экономичного содержания территорий в некоторых районах требуется развернуть прием особо вредных отходов: бытовых батареек, ртутных ламп и так далее. Эти пункты, в которые горожане будут относить отходы самостоятельно, также откроются к началу 2017 года.

"Самым сложным будет изменить сознание жителей – раздельный сбор мусора, ответственное отношение к обращению с бытовыми  отходами – это в их интересах", - отметил директор компании "Чистый город" Дмитрий Федоренко. Для этого развернута просветительская работа в детских садах и школах, проводятся также акции в жилых районах города.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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