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Турпоток на Дон вырастет в этом году на 40% - Минэкономразвития

25 апреля 2016, 12:15
Приток отдыхающих из ближнего и дальнего зарубежья в Ростовскую область увечится на 40% в этом году, прогнозирует Минэкономразвития области.

Регион каждый год посещают более миллиона отдыхающих, значительно увеличивается турпоток из Восточной и Западной Азии, а также Северной Африки. Кроме того, за год число турфирм, занимающихся организацией отдыха в Ростовской области, выросло на 10%, сегодня их уже 65.

«Доля туризма в региональном ВРП более 1%, что говорит о большом потенциале  туротрасли», – отмечается в сообщении Минэкономразвития Ростовской области.

В регионе наибольшую популярность набирает деловой, лечебно-оздоровительный, рекреационный и спортивный туризм. Также в регионе развивают и новые направления: фермерский и этногастрономический виды отдыха.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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