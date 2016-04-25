Турпоток на Дон вырастет в этом году на 40% - Минэкономразвития

Регион каждый год посещают более миллиона отдыхающих, значительно увеличивается турпоток из Восточной и Западной Азии, а также Северной Африки. Кроме того, за год число турфирм, занимающихся организацией отдыха в Ростовской области, выросло на 10%, сегодня их уже 65.

