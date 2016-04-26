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Более 200 человек собрались на марафоне по созданию IТ-проектов на Дону

26 апреля 2016, 10:45
В Ростовской области свыше 200 человек поучаствовали в марафоне по разработке IТ-проектов "47 часов", сообщает во вторник облправительство.

"На мероприятии присутствовали разработчики из донской столицы, Таганрога, Новочеркасска и Ставрополя. Они должны были за 47 часов рассказать о своей идее и создать работающий прототип приложения", - сказано в сообщении.

Лучшим проектом выбрали распознавание лиц на основе нейросетей. Система может распознать лицо по фото. Второе место присудили проекту по реализации настольной игры на основе дополненной реальности.

Третье место занял разработчик, который создал игру с фитнес-трекером. Приложение считает число пройденных шагов и переводит их в игровые деньги.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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