Неизвестный ограбил ростовский банк на 2 млн рублей

В этом году случаи ограбления финансовых организаций в Ростове участились. Ранее сообщалось об ограблении нескольких отделений "Сбербанка", "АйМаниБанка" и "Стелла-Банка". Кроме того, участились случаи краж денежных средств из банкоматов.