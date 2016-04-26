Неизвестный ограбил ростовский банк на 2 млн рублей

По информации правоохранителей, нападение было совершено на банк в Ворошиловском районе Ростова.
"По предварительным данным, неизвестный в маске угрожал персоналу банковской организации предметом, похожим на оружие. В данный момент полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления", - сказал собеседник агентства.
Сумму похищенных из банка средств в ведомстве не уточняют, однако, по данным некоторых СМИ, грабитель сумел вынести из банка два миллиона рублей.
В этом году случаи ограбления финансовых организаций в Ростове участились. Ранее сообщалось об ограблении нескольких отделений "Сбербанка", "АйМаниБанка" и "Стелла-Банка". Кроме того, участились случаи краж денежных средств из банкоматов.