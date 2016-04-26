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Неизвестный ограбил ростовский банк на 2 млн рублей

26 апреля 2016, 10:02
Разбойное нападение на отделение одного из банков совершено неустановленным на данный момент злоумышленником в Ростове-на-Дону во вторник, проинформировали RostovGazeta в пресс-службе донского главка МВД.

По информации правоохранителей, нападение было совершено на банк в Ворошиловском районе Ростова.

"По предварительным данным, неизвестный в маске угрожал персоналу банковской организации предметом, похожим на оружие. В данный момент полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления", - сказал собеседник агентства.

Сумму похищенных из банка средств в ведомстве не уточняют, однако, по данным некоторых СМИ, грабитель сумел вынести из банка два миллиона рублей.

В этом году случаи ограбления финансовых организаций в Ростове участились. Ранее сообщалось об ограблении нескольких отделений "Сбербанка", "АйМаниБанка" и "Стелла-Банка". Кроме того, участились случаи краж денежных средств из банкоматов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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