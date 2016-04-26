Прокуратура проверит «Русскую свинину» на Дону после жалоб экологов

"К нам поступило официальное обращение, которое по подведомственности было передано в органы контроля - в Россельхознадзор и Роспотребнадзор. В данный момент проверка инициирована", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что проверка будет проводиться именно этими органами, а прокуратура будет следить за качеством работы надзорных структур.
С представителями компании связаться пока не удалось.
В минувшую пятницу в Ростове-на-Дону проводился пикет, участники которого потребовали провести комплексную проверку деятельности ЗАО "Русская Свинина", поскольку данная компания, по их словам, разрушает экологию региона. В частности, по данным активистов, рядом с объектами "Русской Свинины" устроена несанкционированная свалка крупных размеров, а отходы со свиноферм компания выбрасывает непосредственно в окружающую среду.