Прокуратура проверит «Русскую свинину» на Дону после жалоб экологов

В минувшую пятницу в Ростове-на-Дону проводился пикет, участники которого потребовали провести комплексную проверку деятельности ЗАО "Русская Свинина", поскольку данная компания, по их словам, разрушает экологию региона. В частности, по данным активистов, рядом с объектами "Русской Свинины" устроена несанкционированная свалка крупных размеров, а отходы со свиноферм компания выбрасывает непосредственно в окружающую среду.