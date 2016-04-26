Ростовчане практически не заходят на сайты Ростовской области

"Эта цифра стала самой низкой среди городов-миллионников в РФ по показателю интереса к местным сайтам. 35% процентов всех просмотров приходится на популярные ресурсы в стране", - сказано в сообщении.
Всего ростовчане в среднем 11 раз в неделю сидят в Интернете с компьютеров и проводят там чуть более пяти часов. С телефона они выходят в сеть в среднем семь раз в неделю на полтора часа.
По данным проекта, средняя цена за безлимитный Интернет в городе составляет 390 рублей, а средняя по стране - 404 рубля.