rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчане практически не заходят на сайты Ростовской области

26 апреля 2016, 10:22
Среди всех визитов жителей Ростова на сайты в Интернете в 2015 году на местные ресурсы приходится менее 1% просмотров, эту статистику привел во вторник проект "Яндекс для медиа".

"Эта цифра стала самой низкой среди городов-миллионников в РФ по показателю интереса к местным сайтам. 35% процентов всех просмотров приходится на популярные ресурсы в стране", - сказано в сообщении.

Всего ростовчане в среднем 11 раз в неделю сидят в Интернете с компьютеров и проводят там чуть более пяти часов. С телефона они выходят в сеть в среднем семь раз в неделю на полтора часа.

По данным проекта, средняя цена за безлимитный Интернет в городе составляет 390 рублей, а средняя по стране - 404 рубля.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00