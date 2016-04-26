Ростовская область показала потенциал французским инвесторам

Как сообщил глава регионального Минэкономразвития Максим Папушенко, по итогам прошлого года ВРП Ростовской области вырос на 4% - до 1,122 триллиона рублей, а по динамике индекса промпроизводства регион находится в абсолютных российских лидерах с показателем 54,5% по сравнению с 2014 годом.