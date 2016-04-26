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Ростовская область показала потенциал французским инвесторам

26 апреля 2016, 11:40
Власти Ростовской области и представители бизнеса приняли участие в презентации инвестиционного потенциала российских регионов в Париже, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщил глава регионального Минэкономразвития Максим Папушенко, по итогам прошлого года ВРП Ростовской области вырос на 4% - до 1,122 триллиона рублей, а по динамике индекса промпроизводства регион находится в абсолютных российских лидерах с показателем 54,5% по сравнению с 2014 годом.

Министр подчеркнул выгодное географическое положение и наличие в регионе высококвалифицированной рабочей силы.

В рамках мероприятия также запланированы встречи с промышленниками Франции для установления экономических связей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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