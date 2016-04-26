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Ростовские депутаты внесли поправки в бюджет на 2,2 миллиарда рублей

26 апреля 2016, 11:19
Комитет Заксобрания Ростовской области по бюджету, налогам и собственности принял поправки в бюджет, внеся в строку доходов дополнительные 2,231 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Необходимость в поправках возникла из-за допфинансирования со стороны федерального бюджета. «Кроме того, потребовалось перераспределить остатки бюджета 2015 года», - отметил на заседании председатель комитета по бюджету Андрей Харченко.

Так, строительство и ремонт дорог обойдется региональной казне дополнительно в 1,9 миллиарда рублей. На реализацию госпрограммы «Доступная среда» депутаты решили направить 66 миллионов рублей, на восстановление экологии водных объектов — еще 48 миллионов рублей. Кроме того, 46 миллионов рублей получит Минздрав на оказание помощи населению, не включенной в программу обязательного медицинского страхования.

С учетом поправок доходная часть бюджета Ростовской области выросла на 2,2 миллиарда рублей — до 133,8 миллиарда рублей. Расходы казны выросли на 5,8 миллиарда рублей и составили 147,8 миллиарда рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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