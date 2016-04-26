Ростовские депутаты внесли поправки в бюджет на 2,2 миллиарда рублей

Так, строительство и ремонт дорог обойдется региональной казне дополнительно в 1,9 миллиарда рублей. На реализацию госпрограммы «Доступная среда» депутаты решили направить 66 миллионов рублей, на восстановление экологии водных объектов — еще 48 миллионов рублей. Кроме того, 46 миллионов рублей получит Минздрав на оказание помощи населению, не включенной в программу обязательного медицинского страхования.