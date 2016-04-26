В ДТП в Ростове один автомобиль врезался в ларек, а другой в светофор

По информации правоохранителей, авария произошла около 19.00 мск на пересечении переулка Университетского и улицы Красноармейской. Столкнулись автомобили Renault и Toyota. Как рассказал представитель ведомства, оба водителя настаивают на том, что они ехали на зеленый сигнал светофора.
"При столкновении Renault от удара отбросило на торговую точку по продаже цветов, а Toyota врезался в опору пешеходного светофора. В результате аварии пострадал продавец из ларька", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что в связи с полученными механическими повреждениями сломался светофор. Представитель ведомства отметил, что в данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку по факту данного ДТП, в результате которой будет выяснен виновник аварии.