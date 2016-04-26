В ДТП в Ростове один автомобиль врезался в ларек, а другой в светофор

В дорожной аварии с участием двух машин в центре Ростова-на-Дону в понедельник вечером один из автомобилей въехал в цветочный ларек, а другой в опору светофора, проинформировал RostovGazeta во вторник представитель донского главка МВД.