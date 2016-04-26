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В ДТП в Ростове один автомобиль врезался в ларек, а другой в светофор

26 апреля 2016, 08:06
В дорожной аварии с участием двух машин в центре Ростова-на-Дону в понедельник вечером один из автомобилей въехал в цветочный ларек, а другой в опору светофора, проинформировал RostovGazeta во вторник представитель донского главка МВД.

По информации правоохранителей, авария произошла около 19.00 мск на пересечении переулка Университетского и улицы Красноармейской. Столкнулись автомобили Renault и Toyota. Как рассказал представитель ведомства, оба водителя настаивают на том, что они ехали на зеленый сигнал светофора.

"При столкновении Renault от удара отбросило на торговую точку по продаже цветов, а Toyota врезался в опору пешеходного светофора. В результате аварии пострадал продавец из ларька", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в связи с полученными механическими повреждениями сломался светофор. Представитель ведомства отметил, что в данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку по факту данного ДТП, в результате которой будет выяснен виновник аварии.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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