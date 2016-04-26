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В Ростове осудили троих россиян, которые хотели присоединиться к ИГИЛ

26 апреля 2016, 14:44
Трое мужчин получили различные сроки за попытку пополнить ряды запрещенной в России организации «Исламское государство», сообщила пресс-секретарь Северо-кавказского окружного военного суда Алёна Катькало.

«Суд приговорил Мухамеда Ахмедова к двум годам лишения свободы, Сиражутдин Мирзабеков получил на полгода больше, а Багир Мазалаев отправится за решётку на три года. Всем предстоит отбывать наказание в колонии общего режима», - добавила Катькало.

Трое мужчин оказались на скамье подсудимых за попытку стать членами террористической организации «Исламское государство», уточнила Катькало.

По данным следствия, Ахмедов, Мазалаев и Мирзабеков не просто хотели вступить в ИГИЛ по религиозным соображениям, но и почти полгода готовились к поездке в Сирию, чтобы помочь своим сторонникам ИГ. По словам Катькало, они даже приобрели билеты на рейс Краснодар - Стамбул, чтобы через Турцию попасть к месту боевых действий, однако были задержаны в кубанском аэропорту.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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