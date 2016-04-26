В Ростове осудили троих россиян, которые хотели присоединиться к ИГИЛ

По данным следствия, Ахмедов, Мазалаев и Мирзабеков не просто хотели вступить в ИГИЛ по религиозным соображениям, но и почти полгода готовились к поездке в Сирию, чтобы помочь своим сторонникам ИГ. По словам Катькало, они даже приобрели билеты на рейс Краснодар - Стамбул, чтобы через Турцию попасть к месту боевых действий, однако были задержаны в кубанском аэропорту.