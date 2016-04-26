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В центре Ростова и в ЗЖМ на неделю отключат горячую воду

26 апреля 2016, 14:58
Филиал «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Ростове-на-Дону собирается начать подготовку оборудования к новому отопительному сезону, из-за чего в некоторых районах города будет отключена горячая вода с 10 по 17 мая, сообщает пресс-служба энергокомпании.

В середине мая компания планирует провести опрессовку теплосетей. Из-за этих работ без горячей воды временно останутся центр донской столицы и Западный. В ЗЖМ это касается участков, ограниченных проспектом Солженицына и улицами Жданова, Маршала Ерёменко, Содружества, Сладкова, Быковского, Тружеников, а также проспектом Стачки, улицами Литвинова, Володарского, Каширской, Малиновского и переулком Жлобинским. В центре города это квадрат, ограниченный улицей Береговой, Текучева, переулком Братским и 21-й Линией.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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