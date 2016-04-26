В центре Ростова и в ЗЖМ на неделю отключат горячую воду

В середине мая компания планирует провести опрессовку теплосетей. Из-за этих работ без горячей воды временно останутся центр донской столицы и Западный. В ЗЖМ это касается участков, ограниченных проспектом Солженицына и улицами Жданова, Маршала Ерёменко, Содружества, Сладкова, Быковского, Тружеников, а также проспектом Стачки, улицами Литвинова, Володарского, Каширской, Малиновского и переулком Жлобинским. В центре города это квадрат, ограниченный улицей Береговой, Текучева, переулком Братским и 21-й Линией.